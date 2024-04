Carlinhos Maia detona 'pessoas como Fernanda': 'Se sentem superiores'

Carlinhos Maia detonou a postura de Fernanda após ser eliminada do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

O influenciador afirmou que se irrita com pessoas que vão para reality e não querem participar. "Estava vendo uns cortes da entrevista da Fernanda. Até gosto de algumas coisas que ela fala, porque eu falaria. Mas outras coisas que me irritam em participantes como a Fernanda, quando eles vão para um reality, ela falou algumas vezes: 'estou competindo com a menina de 20 anos, com o maior sonho da vida dela...'. Essas pessoas que vão para as coisas sem querer ir, que vão para as coisas reclamando, tirando a oportunidade de milhares de pessoas que dariam tudo para estar lá", destacou nos stories do Instagram.

Ele a comparou com Beatriz e Davi: "Por isso eu acho que a Bia, mesmo doida, mesmo maluca, tem que estar ali e ela tem que ser, se não for campeã, ganhar em segundo, porque ela quer estar ali. Pode falar o que for do Davi, também acho que ele tem coisas arrogantes, minha afeição sobre o Davi começou a dar uma caidinha, mais ainda acho que ele merece ganhar pela história do programa e porque ele está jogando para caramba, e ele quer estar ali".

Carlinhos Maia ainda disse que pessoas como Fernanda se sentem superiores aos outros: "Aí eu vejo discursos como esse: 'aqui não é o meu sonho'. Por que foi? Sei que essa galera mais cult, low profile, eles se sentem superiores a tudo e a todos o tempo todo, como se toda a narrativa deles fosse sempre a verdade absoluta. Eles gostam de dialogar, mas acham tudo burro, acham menos. Só que, no fim das contas, eles são pessoas extremamente infelizes porque têm opiniões formadas sobre tudo, têm uma mágoa que não conseguem dissipar".

