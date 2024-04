BBB 24: Brothers espiam rivais e apostam em eliminação: 'Sai Alane ou Bia'

MC Bin Laden conversou hoje (2) sobre o atual Paredão e disse acreditar que uma das Fadas deixará o BBB 24 (Globo) nesta noite.

O que aconteceu

Em conversa no Quarto do Líder com Giovanna e Pitel, MC Bin Laden fez suas apostas para o Paredão que será decidido hoje. "Ou sai a Alane ou sai a Bia", disse.

"A pessoa mais ingênua ali [no Fadas] às vezes não é o Matteus, é a Alane", acrescentou o brother.

O funkeiro disse que os Fadas seguem um "roteiro", e o resultado da berlinda depende dos espectadores o terem "comprado" ou não. "O Davi quis vender o roteiro de vítima, de um cara que era perseguido, de vítima, achava que era a Juliette do programa. Se o Brasil comprou, ganhou", disse.

No Quarto do Líder, o trio ainda assistiu a uma conversa dos rivais e chegou à conclusão de que Giovanna seria o próximo alvo, embora Isabelle não tenha concordado.

"Giovanna sempre falou que não vota na Isabelle e a gente sempre compreendeu. Isso é claro. O que ele está falando é só manipulação implícita", opinou Pitel.

Giovanna, por sua vez, disse que não votaria em Isabelle e criticou Davi. "Ele afasta ela de todo mundo", disse.

