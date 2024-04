BBB 24: Bin Laden revela parceria com colombiano J Balvin: 'Desenrolando'

MC Bin Laden revelou na tarde de hoje (2) no BBB 24 (Globo) que pretende lançar uma música com J Balvin.

O que aconteceu

No Quarto do Líder, MC Bin Laden disse que está no processo de fazer uma música com o cantor colombiano J Balvin. "Nós 'tá' desenrolando umas paradas para gravar", revelou.

"Que fod*", responderam Pitel e Giovanna.

"Tem o beat lá. Tá comigo já", continuou o funkeiro. "O Balvin mandou o beat, aí eu precisava resolver umas paradas. A última foi com os Gorillaz. Agora em janeiro eu ia organizar isso com a empresa e tal".

