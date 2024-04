Após mentira, Penha mata charada e cai pra trás com traição de Sandro

No capítulo de 'Cheias de Charme' desta terça-feira (2), Penha briga com Sandro por condução do caso do puxadinho e ele conta que pagou dívida com camisa autografada do Vasco.

Socorro invade estúdio de Kleiton e queima equipamentos. Rosário descobre que não pode levar CD novo à viagem e leva antigo. Chayene percebe machucados em seu rosto.

Penha descobre que Sandro falsificou camisa para dar ao agiota e o expulsa de casa. Isadora observa Conrado andando a cavalo e o elogia. Sidney vê Inácio de mau humor e o aconselha a ir atrás de Rosário.

Chayene decide ir de rosto coberto para o show. Conrado demonstra interesse em Isadora, e Máslova o repreende. Rosário descobre que Fabian está na praia. Isadora observa, enciumada, Cida com Conrado.