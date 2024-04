Trégua? Fadas chamam Pitel para festa e trocam elogios: 'Me perdoem'

Alane, Beatriz e Isabelle chamaram Pitel para conversar na tarde de hoje (1) no BBB 24 (Globo) e trocaram elogios.

O que aconteceu

Em conversa na sala do BBB, as sisters do grupo Fadas mencionaram Pitel e notaram como a rival, que enfrenta o Paredão atual com elas, está triste. Elas, então, decidiram ir à piscina conversar com a sister.

Alane, primeiramente, convidou Pitel para uma "festa" improvisada e justificou dizendo que, assim como ela, Pitel não teve uma festa do Líder.

Pitel topou participar a festa e pediu para as sisters a ensinarem a dançar.

A assistente social pontuou que não é aliada das Fadas no jogo, mas fora do BBB não tem nada contra elas. "Fora daqui, quero que todo mundo seja feliz […] Quero ouvir a história de você, de forma completa. Aqui, para mim não cabe. Mas fora daqui não tenho nada contra vocês […] não faz sentido sustentar uma rixa", disse. "Quero ir no seu programa de televisão, que eu confio muito que vem ai. Quero conhecer sua arte".

Alane, Beatriz, Isabelle e Pitel trocaram elogios, e a Gnoma chegou a pedir desculpas. "Sempre escolhi me afastar desde o começo porque me influencia demais", disse Pitel. "Espero que me perdoem pelas duras palavras… É duro ouvir e é duro falar, confia em mim".

"Queria ter tido oportunidade de ter te conhecido mais", acrescentou Isabelle para Pitel. "Cheguei aqui muito deslumbrada".

