Usuários relatam instabilidade no Instagram nesta segunda-feira

Os internautas utilizaram outras redes sociais para relatar os problemas encontrados no aplicativo nesta segunda-feira (1º). As principais reclamações são a restrição de comentários e as falhas no carregamento de conteúdo.

O que aconteceu

O problema começou por volta das 15h, e pico de reclamações foi registrado às 16h13, com 713 relatos. Os dados são do Downdetector, site que monitora falhas em outros endereços. O número comum de reclamações para este horário é de seis registros, segundo a plataforma.

Usuários estão com dificuldade para comentar em publicações. O aplicativo exibe a mensagem "Tente novamente mais tarde. Restringimos determinadas atividades para proteger nossa comunidade. Diga-nos se você acha que isto foi um engano."

Algumas pessoas não conseguem publicar fotos e stories. Uma internauta afirmou que conseguiu postar um story com uma conta privada, mas em seu perfil público não.

Contas foram suspensas. Alguns usuários perderam acesso total aos perfis, enquanto outros mantiveram o acesso, mas tiveram o número de seguidores zerado.

O UOL tenta contato com o Instagram. O espaço segue aberto para manifestação.

Porquê que eu não consigo postar stories e posts no instagram na minha conta pública e na minha privada consigo? -- Mademoiselle (@_xomademoiselle) April 1, 2024

O meu tá aparecendo que a conta foi suspensa, tenho acesso a conta mas não aparece nenhum seguidor, nem minhas postagens, e é meu Instagram de trabalho -- (@bebelarys) April 1, 2024