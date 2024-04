Dieguinho: Discurso derrotista e preguiça de jogar vão tirar Pitel do BBB

Alane, Beatriz e Pitel formam o 16º paredão do Big Brother Brasil 24 (Globo). Em conversa com MC Bin Laden e Giovanna, a crush de Lucas Henrique admitiu ter certeza de que não sobreviverá à eliminatória em curso.

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, pensa que a alagoana merece a eliminação que parece aguardá-la na noite de terça-feira (2). "A Pitel vai ser eliminada pela preguiça [que tem] de jogar o jogo. Desde o começo, ela já vinha com o discurso de que o jogo estava ganho [por outra pessoa]. Além disso, seguiu na onda da Fernanda de falar muito sobre o jogo alheio - ou seja, gastava energia criticando os colegas."

Para ele, a sister contribui com a própria rejeição popular ao dar de ombros diante da hipótese de permanecer ou não no reality. "A própria Pitel já reconheceu, durante esta madrugada, que vai sair amanhã. Ela está conformada. Essa coisa de ter o jogo entregue muito cedo e ter o discurso de derrota na ponta da língua contribui para o público querer tirá-la."

Dieguinho entende que Pitel entrou no BBB atraída mais pelo sucesso comercial iminente que pela disposição em competir e ganhar. "O que percebo na Pitel é um cansaço [tremendo] e uma vontade quase que nula de jogar o jogo e continuar na casa. É o famoso elenco que entra [no BBB] com a expectativa de fazer publi aqui fora depois e entrega só até determinado ponto."

Última eliminada do BBB 24 (Globo), Fernanda, 32, cumpriu o protocolo pós-programa e esteve na manhã desta segunda (1º) no programa Mais Você (Globo). A convidada rebateu uma crítica de Ana Maria Braga, 75, sobre não ter sido 'agradável' em sua participação no reality.

O colunista Chico Barney considerou que a Globo falhou na missão de confrontar Fernanda sobre suas falas problemáticas dentro do confinamento. "Tem um erro muito grande nos produtos da Globo em torno do BBB: eles parecem feitos por pessoas que não acompanham o reality. Isso acaba criando uma série de distorções na abordagem e até na leitura do que aconteceu."

O Central Splash é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 18h, no canal de Splash no YouTube, com as principais notícias do dia e comentários de Dieguinho Schueng e convidados. Assista à íntegra:

