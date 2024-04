No Paredão, Pitel avalia participação no BBB 24: 'Sensação de perda'

No Paredão da semana, Giovanna Pitel conversou com Lucas Henrique sobre sua participação no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

A sister avaliou como ela e seus aliados têm se saído no programa depois da eliminação de Fernanda. Para ela, os adversários do Quarto Fada tem conseguido se sair melhor no programa.

Lucas concordou com a sister. Ele desabafou: "Desde o início estou perdendo gente querida". Ele citou Vinicius e Luigi, que deixaram o programa no início da temporada.

Pitel relembra Wanessa, Yasmin, Rodriguinho e Leidy, que também já foram eliminados. "A sensação é só de perda. Aí como reage no meio da perda?", questionou.

Eles concordaram que o grupo com mais integrantes acaba tendo uma vantagem maior no jogo, principalmente no caminho para a reta final. "A nossa diferença com eles é que eles só mandam quem cai e a gente só manda quem fica".

