'Para elas é como se fosse tudo irrelevante', diz sister sobre Fadas

Nesta tarde (1), na piscina da casa do BBB 24 (Globo), Pitel conversou com Lucas sobre punições que o Grupo Fadas levaram no programa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Lucas contou para Pitel que Alane e Beatriz conversaram sobre punição que a bailarina tomou e acabou perdendo estalecas.

"A Bia falando: 'Alane, você não tem que se preocupar com isso não. Se a nossa felicidade faz a gente perder estaleca, é o nosso jeito", contou o que ouviu o capoeirista.

"Tipo assim, eu meio que eu percebi que tava rolando um movimento tipo... Apostar nisso, que isso é só excesso de felicidade. E a Alane tava meio que preocupada, ela tomou mais uma Estalecada hoje, tomou duas", relembrou ele.

"Elas pegam o discurso que eles fazem delas, eles pegam tudo que ele fala e transformam isso, tipo: 'Essa vai ser a minha justificativa, tá?", disparou Pitel sobre as sisters.

"Na minha visão, não pode, não pode, beleza. Pra elas é como se fosse tudo irrelevante. Aí, pra mim, joga pra irresponsabilidade, que cai na imaturidade. Tá todo mundo ali no mesmo lugar", disse a assistente social.

"Pra mim é meio que um f**** a convivência, f**** todo mundo, o que importa é o que eu vim fazer aqui, se eu tiver que pisar em cima de vocês eu vou pisar", pontuou Lucas.

"Pode ser que esse aqui seja um jogo de egoísmo, que era o que eu pensei que eu seria. Eu achei que não tinha limites pra mim. Mas eu cheguei aqui, não sou assim, não vou fazer isso. Na minha cabeça, entre eu e você, sou eu. Pra eu ganhar você precisa perder. E ainda penso que pra eu ganhar você precisa perder. Mas não sou eu que vou lhe dar uma rasteira, não sou eu que vou puxar o seu tapete", analisou Pitel.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 16º Paredão? Resultado parcial Total de 432160 votos 9,98% Alane 5,50% Beatriz 84,53% Pitel Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 432160 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash