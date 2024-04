1º de abril nos animes: veja mentirosos de 'One Piece', 'Mob Psycho' e mais

No 1º de abril é comemorado o Dia da Mentira, uma celebração ao ato de fugir do nosso compromisso com a verdade. Como anime também é um reflexo da nossa sociedade, podemos encontrar muitos personagens mentirosos, seja para fins escusos quanto para o bem das outras pessoas. Splash reuniu aqui uma lista com 6 grandes mentirosos dos animes com o objetivo de entender suas motivações.

Usopp de "One Piece" Imagem: Reprodução/Toei Animation

Usopp ("One Piece")

O atirador de "One Piece" até gostaria de ser um grande guerreiro do mar, mas lhe falta um pouco de coragem para isso. Por esse motivo, é comum que ele se torne uma máquina de lorotas ambulante como forma de fugir de qualquer conflito.

Infelizmente (para ele), Usopp é um imã de oportunidades. Atualmente o mentiroso é chamado de "Deus Usopp" pelos cartazes de procurado emitidos pela Marinha, apenas porque ele estava no lugar certo e na hora certa e acabou sendo considerado um herói para os piratas em Dressrosa. Quem sabe as mentirinhas dele não se tornam verdades um dia?

Uma curiosidade é que, ao contrário do que muitos acreditam, seu nariz comprido nada tem a ver com o Pinóquio, e sim com a criatura japonesa "tengu". É normal em animes o nariz de um personagem crescer quando ele está "se achando", então provavelmente este é o motivo da anatomia peculiar do Usopp.

Mr. Satan de "Dragon Ball Z" Imagem: Reprodução/Toei Animation

Mr. Satan ("Dragon Ball Z")

Satan é o personagem mais safo de "Dragon Ball Z", afinal foi o único que nunca teve a vida ceifada nessa história em que morrer é tão rotineiro quanto pintar o cabelo de loiro. Mas o que chama atenção é como ele se firmou como personalidade da mídia e salvador do mundo com base em uma mentira. Satan nunca venceu Cell, mas assumiu a responsabilidade após uma fake news veiculada pelos jornalistas cobrindo o torneio do vilão.

Mesmo com a mentira, não podemos considerar Satan um vilão. Ele desenvolveu economicamente uma cidade, ainda que tenha dado o seu próprio nome para o lugar, e ainda utilizou sua influência para convencer os terráqueos a darem energia para Goku na luta contra Majin Buu. Um caso de mentira sendo usada em prol da verdade.

Arataka Reigen do anime "Mob Psycho 100" Imagem: Reprodução/Bones

Arataka Reigen ("Mob Psycho 100")

Essa mistura de CEO oportunista com terapeuta holístico é uma das maiores fraudes dos animes. Se alguns personagens nesta lista mentem por hábito ou por sobrevivência, este aqui lucra com seu papinho.

Reigen é dono de um pequeno negócio, uma versão MEI da empresa dos Caça-Fantasmas. Seu trabalho é eliminar espíritos e retirar encostos, mas como lhe falta a habilidade para isso Reigen aposta tudo em massagem relaxante e conta com a ajuda de um paranormal de verdade, o garoto Mob.

A relação que se tem assistindo a "Mob Psycho 100" é de amor e ódio por esse charlatão. Embora ele explore a mão de obra do protagonista em troca de alguns centavos, somos cativados por seu carisma magnético então é normal o fã passar pano para tudo isso.

Rachel de "Tower of God" Imagem: Reprodução/Telecom Animation Film

Rachel ("Tower of God")

No começo de "Tower of God", o protagonista Ban aceita entrar na tal torre do título não para ter um sonho realizado, e, sim, para reencontrar sua amada Rachel. Acontece que, no meio das provações para escalar o edifício, Rachel aparece na disputa como quem não quer nada.

Aí vemos uma sucessão de "mentiradas": ela finge condições médicas, inventa lapsos de memória e, no fim da primeira temporada, ainda dá uma rasteira criticada até hoje pelos otakus. Rachel pode ser sim uma das mentirosas dos animes, mas talvez ela seja apenas uma mulher que não conseguiu dar um fora num cara chato.

Criatura Kyubey de "Puella Magi Madoka Magica" Imagem: Reprodução/SHAFT

Kyubey ("Puella Magi Madoka Magica")

Caso acredite que esconder a verdade é também uma forma de mentir, a criatura Kyubey de "Puella Magi Madoka Magica" merece estar nessa lista. Tal qual golpistas de Whatsapp, o ser encantado aborda jovens inocentes oferecendo um ofício muito vantajoso, o de garota mágica, só se esquece de especificar que o contrato é cheio de cláusulas pouco vantajosas.

Mas quem se preocupa com a sanidade mental da protagonista quando podemos realizar o sonho de se transformar numa guerreira do amor e da justiça e lutar contra monstros perturbadores, não é verdade?

Masamune do anime "Masamune-kun's Revenge" Imagem: Divulgação/SILVER LINK

Masamune ("Masamune-kun's Revenge")

Produções como "O Conde de Monte Cristo" e a novela "Chocolate com Pimenta" serviram para alimentar no público aquela vontade de sumir de um lugar e retornar tempos depois com desejo de vingança. "Masamune-kun's Revenge" segue essa mesma linha, trazendo um protagonista que, durante a infância, foi humilhado pela bela (e gordofóbica) Aki Adagaki.

Tempos depois, Masamune volta à cidade com um plano de vingança digno de Ana Francisca: ele agora está esbelto e quer fazer Aki se arrastar por ele. A questão aqui é que Masamune criou uma outra identidade completa, enganando todas as pessoas, apenas por sua obsessão com seu trauma de infância.