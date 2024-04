'O que você tinha tanto pra falar de mim no Confessionário?', Pitel

Na tarde desta segunda-feira (1), Pitel chamou Davi para conversar na piscina do BBB 24 (Globo) e perguntou qual foi a justificativa do brother no Confessionário.

O que aconteceu

A assistente social queria saber o motivo pelo qual o baiano votou nela para o 16º Paredão do BBB 24. Pitel está disputando a permanência na casa contra Alane e Beatriz.

"De todo mundo, com você eu fiquei mais curiosa. O que você tinha tanto pra falar de mim no Confessionário? Se você quiser contar", questionou Pitel.

"Aquela conversa que a gente teve lá na cozinha naquele dia, você lembra? Você falou assim comigo, que toda vez que eu faço alguma coisa na cozinha é sempre depois que eu brigo com as pessoas", respondeu o Davi.

"Eu faço porque eu gosto de fazer, isso já é uma coisa minha. Você teve essa interpretação errada de mim, é minha concepção. É isso, foi meu argumento. Falei também que, no meu ponto de vista, quando você é Líder ou algo do tipo, não tem argumentos que sejam baseados em termos de jogo", explicou o brother.

"Giovanna tava indisponível, a próxima da bola era eu", afirmou a alagoana.

Davi perguntou se a sister acha que ele está errado, mas ela respondeu que não.

"Só queria saber. De todo mundo eu sei mais ou menos as opiniões, só de você que eu não sabia", disse a assistente social.

