Mulher Melão posa sexy fantasiada de coelhinha da Páscoa: 'Maravilhosa'

Renata Frisson, a Mulher Melão, 37, encantou os seguidores ao posar sexy fantasiada de coelhinha da Páscoa.

O que aconteceu

No Instagram, Melão surgiu usando apenas uma lingerie azul e fez várias poses sensuais em meio a ovos de Páscoa e bombons.

Nos comentários, a famosa recebeu diversos elogios. "Uau, que mulher maravilhosa! Quanta sensualidade, Renata! Você é incrível", afirmou um admirador. "Maravilhosa, sempre linda! Deusa, amada. Feliz Páscoa para você e sua família", escreveu outro. "Que coelhinha linda", elogiou mais uma. "Coelhinha maravilhosa", disse outro.

Além do sucesso no Instagram, a Mulher Melão também bomba no OnlyFans. A modelo é líder em acessos na plataforma adulta no Brasil e já deixou claro não ter problemas com a nudez.