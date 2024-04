Letícia Colin rebate críticas por nota no Dança e diz não ser alienada

Letícia Colin rebateu as críticas recebidas nas redes sociais por ter dado uma nota considerada baixa no Dança dos Famosos, durante participação no júri artístico do quadro do Caldeirão do Huck, neste domingo (31).

O que aconteceu

Atriz deu nota 9,8 ao grupo D, composto por Lexa, Gabriela Prioli, Micael Borges e Matheus Fernandes, e o quarteto foi para a repescagem. Nas redes, Colin foi criticada porque, diferente da maioria dos famosos que compõem o júri artístico, ela não deu a nota máxima, 10.

Colin negou que tenha tido a intenção de prejudicar o grupo D, mas sua nota foi coerente com o que viu da apresentação, sem se deixar alienar. "Jamais seria meu objetivo. Senti, observei, presenciei e dei a nota. É sobre estar lá, não sobre ignorantemente e alienadamente dar 10. A vida é mais saborosa do que isso, é dinâmica, livre, democrática. Relaxe e vem".

A artista também usou a ironia ao rebater um crítico. "Como se 9,8 fosse 2, né? Mas que loucura, loucura, loucura".

O grupo D desta temporada do Dança vinha lutando para não ir para a repescagem desde a semana passada. Com a nota 9,8, de Letícia Colin, o quarteto não conseguiu se recuperar e agora disputa duas vagas na repescagem para seguir na competição.