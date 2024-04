Kate Middleton contrariou família real ao gravar vídeo para anunciar câncer

A princesa Kate Middleton, 42, contrariou a família real britânica ao decidir gravar o vídeo em que comunicou ter sido submetida a um tratamento contra câncer.

O que aconteceu

Família real sugeriu à Kate que divulgasse um simples comunicado, a exemplo do rei Charles 3º, quando o chefe da realeza também disse ter sido diagnosticado com câncer, em fevereiro. Entretanto, a princesa, além de não ter aceitado a sugestão, decidiu ela mesma escrever o conteúdo do que seria dito, segundo informações do jornal Sunday Times.

Segundo uma fonte do jornal, a decisão de gravar o vídeo partiu de Kate. "A decisão de gravar o vídeo foi inteiramente da princesa de Gales. Kate e o príncipe William só decidiram tornar pública a doença após conversarem com os filhos [George, Charlotte e Louis], para que as crianças tivessem tempo para lidar com essa realidade ao lado da família, antes da exposição na mídia", explicou.

Kate Middleton revelou que está fazendo quimioterapia em 22 de março, mas não disse com qual tipo de câncer foi diagnosticada. O pronunciamento aconteceu em meio a especulações na imprensa e nas redes sociais sobre o desaparecimento da princesa, após ela ser submetida a uma cirurgia abdominal em janeiro.