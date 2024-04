Juju Salimeni diz não se arrepender de posar nua, mas cachê foi 'horrível'

Juju Salimeni, 37, afirmou não se arrepender de ter posado nua para a revista Playboy, mas admitiu que o cachê recebido foi "horrível".

O que aconteceu

Modelo posou duas vezes para as páginas da revista adulta, em 2010 e em 2017, antes de a Playboy parar de ser publicada no Brasil. Em entrevista ao podcast Bagaceira Chique, ela contou se orgulhar de seus ensaios, que ficaram "lindos", à exceção do valor recebido.

"Eu acho bonito. Não [me arrependo de ter feito], só me arrependo da grana que foi horrível. Fiz duas [capas]em 2010 e depois em 2017, uma das últimas [antes de a revista parar de circular no país]. Acho que foi um trabalho lindo, as fotos ficaram lindas, mas o valor não foi nada [bonito], não agradou", declarou.

Salimeni ressaltou que topou fazer os ensaios porque era um sonho e pela fama. "[Aceitei] só porque o nome Playboy [tem influência] e eu tinha essa vontade, achava muito lindo essas mulheres que posavam".

Juju Salimeni, que tem planos para ser mãe, também contou que esse não será um problema, pois pretende contar ao filho sobre seus ensaios nua. "Não tenho problemas com isso [em relação a filhos], explico que era um trabalho. Acho que é uma questão de você explicar para que os outros não falem outras coisas nas ruas, é mais fácil".