Grazi Massafera sobre maternidade: 'Não durmo mais como eu dormia'

Grazi Massafera, 41, contou sobre as mudanças no dia a dia com a maternidade e as dificuldades enfrentadas no puerpério.

O que aconteceu

A atriz opinou sobre a maternidade. "É lindo, mas é perturbador. Não durmo mais como eu dormia. Qualquer barulhinho eu acordo. É a dor e a delícia. Sou canceriana, mãe pegajosa, quero abraçar e beijar", revelou em entrevista à Quem.

Ela apontou as mudanças na rotina ao se tornar mãe de Sofia. "A gente vira uma leoa assim que o filho nasce. A gente é bicho. Eu achava que não conseguiria fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas posso estar aqui falando com você e se ela passar engatinhando, a visão periférica vai para ela", destacou.

Grazi Massafera também relembrou as dificuldades do puerpério. "Trabalhei muito durante o puerpério e, como toda mulher, tentei dar conta de tudo. E a gente não consegue dar conta de tudo. É uma questão hormonal. Por isso é importante a gente escolher parceiros e pessoas conscientes, além de ter em volta mulheres maduras que passaram por isso e que ajudem", salientou.