Giovanna vence a Prova do Líder do BBB 24'

Giovanna venceu a Prova do Líder disputada neste domingo, 31, no BBB 24. Mais cedo, no domingo, Fernanda foi eliminada no Paredão. com 57% dos votos. O apresentador Tadeu Schmidt anunciou que a disputa desta vez seria em trios, em que todos jogam. Eles foram divididos da seguinte maneira:

- Grupo 1: Pitel, Lucas Henrique e Giovanna. Tempo: 39,009s.

- Grupo 2: Bin Laden, Davi e Matteus. Tempo: 44,728s.

- Grupo 3: Alane, Beatriz e Isabelle. Tempo: 45,448s.

O trio que conquistou o pior tempo teve como consequências uma imunidade (Isabelle), um "Segue o Jogo" (Beatriz) (ou seja, sem efeito) e uma presença no Paredão (Alane).

Como foi a Prova do Líder

Dois jogadores foram responsáveis por "encontrar" um sanduíche numa réplica de uma cidade em miniatura, com paredes representando restaurantes. O terceiro faria sua "entrega". O desafio também envolveu jogar uma bola em um labirinto sobre uma mesa, mexendo a mesa para percorrer um trajeto e chegar a uma caçapa.

Os primeiros a completar a tarefa foram Lucas, Pitel e Giovanna, em cerca de 39 segundos. Na sequência, Davi, Matteus e Bin Laden não conseguiram superar a marca, totalizando quase 45 segundos, pouco a menos que o grupo seguinte, com o pior tempo, formado por Beatriz, Isabelle e Alane.

Desta forma, Buda, Pitel e Giovanna passaram à fase final. Basicamente, tratou-se de uma disputa de sorte. Eles tiveram que abrir uma mochila de entregador para encontrar um "card" com a representação de um sanduíche. Pela ordem do sorteio, Giovanna jogou primeiro, seguida por Lucas Henrique, e, por fim, Pitel.

Em determinado momento, Giovanna escolheu o número dois e foi quem ganhou a Prova do Líder. Ela escolheu Bin Laden e Pitel para o VIP.