Gal Costa: qual é o patrimônio alvo de disputa entre filho e Wilma?

Gabriel Costa, filho de Gal Costa (1945 - 2022), e a empresária Wilma Teodoro Petrillo brigam pela herança deixada pela cantora. O processo corre em segredo de justiça.

Mas, afinal, qual é o patrimônio?

Defesa de Gabriel afirmou a Splash que artista deixou uma mansão em São Paulo, obras de arte, dois automóveis de luxo, joias e recursos financeiros em contas bancárias no Brasil e no exterior. O rapaz é representado pelas advogadas Luci Vieira Nunes e Mariana Athayde.

Valores dos bens ainda não foram apurados. "Eu sei de alguns itens da minha mãe. Alguns imóveis. Não sei ainda, mas vou descobrir sobre os imóveis que a minha mãe tinha, ou talvez não tenha mais. Eu ainda vou descobrir. Eu ainda vou entrar mais a fundo nesse assunto. Para saber o que aconteceu", disse o rapaz, em entrevista ao Fantástico (Globo).

Wilma garante que a herança é pequena. "Não tem grandes coisas. Dizem que Gal tinha uma fortuna, mas não tinha. Eu morava com ela", completou a empresária, na mesma reportagem.

Mansão em São Paulo

Gal Costa teria deixado joias de herança, afirma defesa de Gabriel Imagem: Reprodução/Instagram

Imóvel citado pela defesa é avaliado em R$ 5 milhões. De acordo com informações do jornal Extra, a casa fica no Jardim Europa, bairro nobre da Zona Oeste da capital paulista.

Apesar da localização, Gal vivia em uma casa de arquitetura discreta e pouca ostentação. O muro de pedras e o portão de ferro ajudam a manter a privacidade de quem está no imóvel.

Empresas

Artista também era dona de duas empresas: a Galco Produções Artísticas e a GMC Produções Artísticas. Segundo dados da Receita Federal, a GMC foi aberta em 2012 com um capital social de R$ 30 mil. Wilma aparece como sócia.

Herança poderia ser maior?

Em entrevista à Piauí em julho de 2023, Guto Burgos, irmão de Gal, contou que a artista precisou se desfazer de vários bens. "Tinha imóveis em Salvador, Trancoso e Nova York. Como dói saber que ela morreu sem nada disso. Parece que todo o trabalho dela foi em vão."

A mesma reportagem também apresentou uma série de acusações contra Wilma, a respeito de supostos episódios de assédio moral, ameaças e golpes financeiros. A ex-empresária, no entanto, nunca se manifestou sobre as declarações.

Procurada por Splash, Wilma Petrillo não retornou até o momento. O espaço permanece aberto.

Gabriel x Wilma

Gabriel, filho de Gal Costa, e Wilma Petrillo falaram ao Fantástico Imagem: Reprodução/Globoplay

Wilma foi nomeada inventariante dos bens deixados pela estrela da MPB no segundo semestre de 2023. À época, Gabriel ficou sob a guarda temporária da empresária, porque ainda não havia completado 18 anos.

Agora, após atingir a maioridade, o filho de Gal reivindica o direito à herança deixada pela cantora. Ele contesta a fração pretendida pela ex-empresária da artista. O processo corre em segredo de justiça no TJ-SP.

Segundo a defesa, o jovem decidiu entrar na Justiça contra Wilma — a quem chama de "madrinha" — após "entender o que se passava em casa". Ele argumenta, entre outras coisas, que "nunca viu a mãe e a madrinha se relacionarem como casal".

Gal criou a Fundação Gal Costa e fez um testamento antes da adoção, no qual deixaria seu patrimônio para essa Fundação. Na época, Wilma assinou o testamento como testemunha, sabendo que nada herdaria Luci Vieira Nunes, advogada

Gabriel teria encontrado os documentos após a morte de Gal, em novembro de 2022, e agora questiona os motivos que levaram a madrinha a pedir parte da herança. "A vontade de Gal sempre foi proteger o filho, e não deixar herança para Wilma", completa a defesa do jovem.

Ele também recorreu à Justiça de SP para pedir a anulação de um documento em que reconhecia a união entre Wilma e Gal, quando era menor. A existência do processo foi confirmada à reportagem de Splash pela defesa do rapaz.

A ex-empresária de Gal contestou o rapaz em entrevista ao Fantástico (Globo). "Não pode dizer que não seja um casal, a cumplicidade que nós tínhamos era muito grande, o amor maior ainda, eu sei que Gal me amava muito."

Um áudio divulgado pelo jornal Folha de S.Paulo, no dia 18 de fevereiro, expõe uma briga entre Gabriel e Wilma. Na gravação, que conta com quase oito minutos, a ex-empresária de Gal pressiona o rapaz a assinar um termo de reconhecimento de dívida com a gravadora Biscoito Fino. Ela queria um adiantamento de royalties da artista.