Fresno explica 'hate' que receberam: 'pouca coisa para sentir raiva'

A banda Fresno prepara mais um lançamento para os fãs: no próximo dia 5 de abril, ela disponibiliza a primeira parte do seu novo álbum, "Eu Nunca Fui Embora". O trio é um dos principais nomes do movimento emo brasileiro e, em entrevista exclusiva a Splash, falou sobre o novo trabalho, relação com fãs e o ódio que receberam no início da banda.

As pessoas tinham pouca coisa para sentir raiva na época. De fato, havia uma raiva que, não precisa ir muito fundo em um livro do Freud [para entender].

Lucas Silveira, vocalista e guitarrista da Fresno

O músico deu um exemplo próprio para explicar como funciona a "raiva" quando você é mais jovem e explica que o sucesso e a beleza o incomodavam. "Vou pegar por mim: quando eu estava na sétima série e todas as minhas amigas gostavam de Silverchair. Eu falava: acho essa banda uma bosta. Os caras precisaram vir pro Rock in Rio, em 2001, e eu falar: ok, essa banda é possivelmente uma das mais fodas da geração dela."

Quanto à presença do emo no Brasil, Lucas acredita que o país é um dos mais importantes para o gênero. "O Brasil é o país mais emo do mundo."

Assista acima à entrevista com a banda Fresno.