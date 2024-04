Festivais de rock gratuitos tomam o centro de São Paulo a partir deste mês 

Quatro festivais gratuitos de rock vão tomar a calçada em frente ao número 155 da rua Dr. Falcão Filho, no centro de São Paulo, a partir deste mês. No local funciona a lendária loja Woodstock Discos. Denominada Circuito Sem Fronteiras, a série de shows vai reunir 20 bandas nacionais conhecidas do gênero, entre elas Krisiun, The Monic, Korzus , Oitão e Noturnall.

Segundo a Funlive Concerts, organizadora do evento, a ideia é "valorizar a revitalização do centro e o reconhecimento das instituições históricas de rock de São Paulo, e alimentar a agenda de rock da cidade".

Walcir Chalas, proprietário da Woodstock Discos, espera que os quatro festivais resgatem o prazer de se ir ao centro de São Paulo aos domingos. "Era o dia de curtir a cidade quando eu era moleque", lembra o dono da loja, estabelecida no local há 46 anos.

O centro sempre foi o berço cultural de São Paulo e vejo que agora está voltando a ser, para todas as cenas.

Walcir Chalas, em conversa com o Splash

É a segunda vez que o Circuito Sem Fronteiras arma o palco em frente à Woodstock. Em 2023, a loja também foi a escolhida. "Acredito que tenha sido nossa história dentro do rock da própria cidade que nos colocou no roteiro, pois desde 1978 estamos na cena ajudando a promover eventos nacionais, internacionais e culturais", fala o dono da Woodstock.

Fachada lateral da loja Woodstock, no centro de São Paulo Imagem: Divulgação

A participação da Woodstock Discos se dá também no line up. Coube ao dono da loja escolher as bandas cover da programação. "A ideia é dar opções para todo tipo de público de rock e mais espaço a bandas femininas [como The Monic e Bruxax, comandadas por mulheres]. É mundialmente reconhecida a presença delas na cena, e acredito que, o circuito continuando, muitas bandas terão a sua vez."

Um festival com muitas bandas que tem participação de mulheres nada mais é do que um produtor que fez a lição de casa, olhou pro lado e foi além do óbvio da maioria dos eventos.

Dani Buarque, guitarrista e vocalista do The Monic, ao Splash

"Antes da The Mönic tivemos outra banda e sempre dividimos espaço com bandas majoritariamente formada por homens. Hoje sentimos que temos mais espaço pra falar sobre a inclusão de minas, pretos e Lgbtqia+ nesses espaços", continua.

Dani conta que o show de sua banda no Circuito Sem Fronteiras, marcado para o dia 28 de abril, terá repertório com foco no novo álbum. "Estamos no momento divulgando o nosso disco 'Cuidado Você', então no set vai ter quase o disco inteiro, e também uma música recém-lançada que faz parte do deluxe que estamos lançando."

Mas além dos sons, a gente gosta da bagunça, e fazer show no centro é sempre surreal a energia. Esperem muita roda punk.

Fora do centro

Assim como na edição do ano passado, o Sem Fronteiras terá programação também em equipamentos culturais do município, com apoio institucional da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura. "Acho que é isso mesmo. Tem que expandir esse tipo de programação, indo tanto para Itaquera como para a Oscar Freire", fala Walcir Chalas.

Dani Buarque cita também outras questões. "Sinto que é responsabilidade de produtores e artistas facilitar o acesso de toda uma população à cultura. Hoje você fazer um show em um clube ou casa que cobre entre R$ 20 a R$ 40 a entrada faz com que a galera que mora em zonas extremas da cidade precise desembolsar no mínimo R$ 100 (gasto com transporte, entrada e uma mísera cerveja) pra pisar fora de casa e curtir um show. Quando temos um evento gratuito em horário em que o término ainda tenha transporte público, facilitamos o consumo desse evento a pessoas com renda mais baixa."

VEJA A PROGRAMAÇÃO:

28 de abril

13h: Electric Grave (Black Sabbath Tributo)

14h10: The Monic

15h50: Rockfun Legends

17h30: Oitão

19h: Noturnall



30 de junho

13h: Revenge (Kiss tributo)

14h10: Bruxax

15h50: Rockfun Legends

17h30: Oitão

19h: Dr. Sin



11 de agosto

13h: Madman (Ozzy Tributo)

14h10: Maiden Rimes

15h50: Rockfun Legends

17h30: Oitão

19h: Korzus



22 de setembro

13h: Hardwired (Metallica Tribute)

14h10: Funeral Blood (Exodus Tributo)

15h50: Rockfun Legends

17h30: Oitão

19h: Krisiun