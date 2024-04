Fernanda dá resposta atravessada a Ana Maria Braga ao vivo: 'Não assistiu'

Fernanda, 15º eliminada do BBB 24 (Globo), deu uma resposta atravessada a Ana Maria Braga, nesta segunda-feira (1º), durante participação no Mais Você.

O que aconteceu

Apresentadora disse que a ex-BBB não conseguiu demonstrar qualidades esperadas de um campeão do programa. "Tem estratégias. Tem que ser agradável, amiga, tem que ser uma série de adjetivos que você passou longe deles."

Fernanda, no entanto, rebateu a declaração. "Não. Passei longe? Então a gente não assistiu o mesmo programa. Eu tive, sim, momentos muito bacanas. Eu tive laços, fiz amizades, sim. Construí coisas que quero levar para fora. Por exemplo, a Pitel é uma coisa muito importante que nasceu ali. E ninguém vai tirar o mérito disso."

Ex-BBB afirmou que entrou no programa para recomeçar a vida. "Depois do meu divórcio eu decidi ser a Nanda. Eu fui buscar meus objetivos. Era um grande recomeço. Eu não estava feliz. Eu precisava de um baque, um impulso. Eu não fui ao programa para me conhecer. Fui para buscar. Eu fui para recomeçar."

Comportamento durante a entrevista repercutiu nas redes sociais. "A Fernanda é muito mal-educada", escreveu um telespectador. "Peitar Ana Maria é muito tiro no pé", comentou outro.

Ela foi eliminada no 15º Paredão do BBB 24 (Globo) com 57,09% dos votos. A sister disputou a berlinda com Giovanna, que recebeu 37,85% dos votos e Beatriz, na lanterna, com 5,06% dos votos.

