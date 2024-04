Treta aos gritos e falas polêmicas: Fernanda está fora do BBB 24

Fernanda foi eliminada no 15º Paredão do BBB 24 (Globo) com 57,09% dos votos. A sister disputou a berlinda com Giovanna, que recebeu 37,85% dos votos e Beatriz, na lanterna com 5,06% dos votos.

Ao todo, o Paredão recebeu 98.258.688 votos.

Como o Paredão foi formado

Imagem: Reprodução/Globoplay

Líder da semana, Pitel indicou Beatriz ao Paredão.

Fernanda recebeu 5 votos e foi a mais votada pela casa.

Alane foi a segunda mais votada, e, com isso, também foi ao Paredão. Ela ainda pôde indicar alguém à berlinda, e escolheu Giovanna.

Alane conseguiu se salvar na Prova Bate-Volta e o Paredão foi definido com Beatriz, Fernanda e Giovanna.

Rixa com 'Fadas' e falas polêmicas: a passagem de Fernanda pelo BBB 24

BBB 24: Fernanda bate-boca com Bia no Sincerão Imagem: Reprodução/Globoplay

Fama antes do programa. Fernanda apareceu no palco de Amor & Sexo em 2015, surgindo de biquíni ao lado da apresentadora Fernanda Lima.

Planta para Yasmin. A sister confessou que deu uma "planta" para a modelo no Confessionário, alegando que ela sempre estava "na sombra" de Wanessa Camargo.

Sem vibrador. A confeiteira admitiu que tentou levar seu vibrador para o BBB 24, mas foi barrada pela produção.

Acusação de sociopata e reconsideração posterior. Ao lado de Wanessa, a participante chamou Davi de sociopata por tomar chá enquanto Isabelle discutia com MC Bin Laden. No dia seguinte, entretanto, pontuou que o brother era chato e o aconselhou sobre seus feitos na casa.

Imagem: Reprodução/Globoplay

Treta aos gritos. Fernanda e Alane tiveram que ser separadas no confinamento após uma treta. Antes de falar do corpo da rival, a confeiteira já tinha se estressado com a bailarina, ironizando sua dança e a chamando de miss simpatia.

Repercussão da gritaria. A discussão foi até reproduzida por Tadeu Schmidt no ao vivo, mas a confeiteira se retratou no Confessionário e pediu desculpa à família de Alane.

Amizade com Karol Conká. A sister brincou que ficaria amiga da cantora depois de se desestabilizar com Alane.

Aliança entre Gnomo e Puxadinho. Ao vencer a Prova do Líder, Fernanda fechou um acordo com Rodriguinho, Pitel, Giovanna, Michel e Raquele. Eles concordaram que não se votariam no Paredão.

Pena de morte. A confeiteira chegou a defender a pena de morte no reality, mas seus aliados desconversaram.

Deboche da produção e bate-boca com Beatriz. Em um Sincerão, a participante levou uma invertida da produção por debochar. Ela também se alterou com a adversária, apontando que ela só a "incomodaria se ganhasse alguma prova".

Desentendimento com aliados. Após suas falas contra Beatriz, a sister flagrou MC Bin Laden e Rodriguinho criticando sua postura. Depois, ela se acertou com o pagodeiro.

Perda de admiração. Fernanda confessou que admirava Deniziane e sua história, mas, por debochar com as integrantes do Quarto Fada Alane e Beatriz, perdeu o respeito pela sister.

Relato polêmico e pronunciamento. Após Fernanda apontar que Davi teria dado um tapa em seu bumbum no início do programa, as equipes dos participantes se pronunciaram. Os ADMs do brother sugeriram um corte feito no vídeo e a equipe da sister concordou, admitindo o erro.

Reconciliação com Bin Laden. Após viver um período afastada do cantor, Fernanda voltou a se aliar a ele no jogo e apoiá-lo em diversos momentos.

BBB 24: Fernanda sentiu dor no coração na área externa Imagem: Reprodução/Globoplay

Saúde em xeque. A sister passou mal no confinamento e recebeu atendimento. No Raio-X, a confeiteira afirmou que achou que estava infartando.

Erros de brothers e enaltecimento de aliada. A participante indicou que "não errou tanto quanto Davi" e chamou MC Bin Laden de Judas do BBB. Na contramão, elogiou Pitel e disse que era a "parte bonita" do programa.

Trocas de farpas após Sincerão. Fernanda bateu boca com Leidy depois de destruir sua carta na dinâmica e trocou ofensas com Beatriz, chamando-a de "desequilibrada".

Pazes com as fadas. Apesar de continuarem adversárias no jogo, Fernanda se reconciliou com Alane e Beatriz após uma série de atritos.

