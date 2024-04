Fernanda desabafa com fãs após entrevista com Ana Maria: 'Desconfortável'

A participação de Fernanda no Mais Você foi assunto durante todo o dia nesta segunda-feira (1º). Em conversa com fãs, a ex-participante do BBB 24 (Globo) disse que se sentiu desconfortável.

O que aconteceu

Fernanda fez parte do café da manhã com o eliminado após ter deixado o programa na noite anterior. Ela foi questionada por Ana Maria sobre alguns comportamentos dentro do jogo, e respondeu na lata.

Ana deu a entender que ela deveria ter sido mais agradável dentro do reality, mas passou longe de ser. "Passei longe? Então a gente não assistiu ao mesmo programa", disse.

Na saída do projac, Fernanda foi abordada por fãs e eles disseram que ela estava sendo elogiada pela forma como lidou com a apresentadora. "Eu fiquei mal", disse. Ela garantiu que não recebeu nenhum direcionamento sobre a entrevista. "Eu cheguei e falei: 'que loucura'. Fiquei desconfortável, não vou mentir para voces".

