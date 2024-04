Fernanda comenta rivalidade com Alane: 'Você já tá contratada, bonitinha'

Fernanda se emocionou ao comentar seus motivos para desejar permanecer no BBB 24 (Globo) após sua eliminação. A ex-sister foi eliminada com 57,09% dos votos num Paredão com Beatriz e Giovanna.

O que aconteceu

Fernanda se emocionou ao comentar que estava no programa por sua família, e alfinetou suas rivais Alane e Beatriz.

Fernanda: "Algumas pessoas estavam realmente levando o programa como uma grande experiência, um grande mundo de Oz, andando naqueles tijolinhos dourados. (...) Não vim pra isso. Seria ótimo se eu tivesse vindo com esse mindset, se eu tivesse com uma pratinha no bolso, se eu tivesse a vida acontecendo, eu tiraria minha pinta de galã. Eu também ia fazer. Mas não vim pra isso. E ver outra pessoa competindo comigo só porque quer estar na TV, só quer vender uma bala, só quer vender um desodorante, só quer estar numa novela... Eu acho isso muito fácil pra quem tem 20 anos, e pra quem é bom, e pra quem faz teatro, quem tá no 'Wolfinho' (em referência à Escola de Atores Wolf Maia). É fácil, você tem tempo pra conseguir isso. Eu perdi a p*rra do meu tempo. (...) Eu só tava querendo não viver mais essa vida. E é muito ruim competir com um monte de jovem, é muito ruim. Porque eu não queria dizer que o sonho dela é menor do que o meu, mas eu tenho mais coisas pra lutar. Você já tá contratada, bonitinha!"

Fernanda também falou sobre suas falas problemáticas: "Estando lá, a percepção é outra. Como eu mesma, me vendo aqui, já é outra. Mas, quando você tá vivendo ali, tudo é muito estranho, tudo parece muito armado, tudo parece muito definido, tudo parece muito falso. Todos os movimentos parecem, sim, muito premeditados"

