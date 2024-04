Enquete UOL BBB 24: sister mata charada e nova parcial confirma eliminação

Do UOL, em São Paulo

Mais um paredão disputado por sisters no BBB 24. Alane, Beatriz e Pitel disputam a preferência do público, e de acordo com a enquete UOL, a assistente social é a próxima eliminada.

O que diz a enquete

A nova parcial, atualizada às 10h43, mostra que Pitel tem um alto índice de rejeição nessa berlinda, com 86,46% dos votos.

Esse resultado não é bem uma novidade, já que a própria participante previu sua eliminação chegando na madrugada desta segunda-feira (1).

Todas as pessoas que disputaram com as duas, nenhuma voltou. Estatisticamente, é impossível, tendo como referência que nunca aconteceu antes. E isso é tudo que eu vou falar sobre isso até terça-feira. Não vou falar mais nada até lá, mas saibam que minha visão é essa, Giovanna Pitel.

Ainda segundo a enquete UOL, Alane está em segundo lugar com 8,12% dos votos. Beatriz tem uma porcentagem ainda menor, apenas 5,42%.

A votação segue sendo para eliminar um participante. O resultado será anunciado nesta terça-feira (2), logo após a novela "Renascer", a partir das 22h25.