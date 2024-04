Eliana abre boca de sacola sobre casal e mata José Inocêncio do coração

Do UOL, em São Paulo

No capítulo desta segunda-feira (1), Eliana pede ajuda a José Inocêncio para salvar seu casamento. Venâncio conta a Buba que Eliana viajou para a fazenda de José Inocêncio.

Morena insinua que Lu esteja com ciúmes de João Pedro. Sandra questiona se João Pedro está com ela para chamar a atenção de José Inocêncio. João Pedro se abre com Sandra e diz que não a ama.

Eliana fala mal de Buba para José Inocêncio. Sandra percebe que Zinha está apaixonada por Lu.

Egídio pensa em tirar proveito do possível casamento de Sandra com João Pedro. Venâncio surpreende José Inocêncio e Eliana ao chegar à fazenda.

Sobre "Renascer"

Substituta de "Terra e Paixão", "Renascer" é escrita por Bruno Luperi. O enredo traz José Inocêncio (Humberto Carrão), fazendeiro da zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia. Após perder a esposa no parto do filho mais novo, João Pedro (Juan Paiva), Inocêncio nutre ódio pelo herdeiro. Tudo piora quando ele se casa com Mariana, que era namorada de João Pedro e trocou o filho pelo pai.