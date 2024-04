'Ela me tesourou e eu virei deboche de vocês duas', afirmou Bin

Em conversa com Giovanna na academia do BBB 24 (Globo), Bin contou para a sister sobre constrangimento que passou com Fernanda, que foi eliminada no último domingo (31).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Bin explicou que o incômodo surgiu numa conversa com Fernanda, Giovanna e Leidy Elin. "Para mim, foi constrangedor, porque na hora que ela estava falando, a Leidy riu. Porque ela me deu um corte, me deu dois cortes, e a Leidy rindo. Teve uma hora que até você riu também".

"Eu já fiquei constrangido. Falei: 'Estou falando uma parada séria'", contou Bin.

"Naquele momento, eu e a Leidy, a gente não sabia de nada da história", explicou Giovanna sobre os risos.

"A forma que ela [Fernanda] estava falando comigo ali, eu já tinha falado para ela que eu não gostava. Assim como eu respeitava ela, eu não ficava tesourando", desabafou o funkeiro.

"Ela me tesourou e eu virei deboche de vocês duas ali", reclamou Bin.

"Eu já queria terminar o assunto, só que eu fui dar uma explicação e ela sempre jogava um bagulho: 'Mas a gente conversou e você falou que isso e aquilo'", lembrou ele.

Bin também contou que não se acertou com Fernanda antes da sister ser eliminada.

"Eu até falei para ela, se você não tiver confortável com a nossa amizade, pode se afastar... Mas ali ficou desconfortável e eu falei: 'Mano, deixa para lá esse assunto aí'. Aí a gente não se resolveu", explicou o funkeiro.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 16º Paredão? Resultado parcial Total de 467437 votos 10,80% Alane 5,62% Beatriz 83,58% Pitel Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 467437 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash