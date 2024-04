Pesquisas por teste de gravidez disparam no Google por motivo inusitado

Do UOL, em São Paulo

A tradição do 1º de Abril, pelo visto, continua intensa entre as pessoas em 2024. Nesta segunda-feira, o termo de pesquisa "teste de gravidez" ficou entre os temas mais buscados no Google Trends.

O que aconteceu

Como é comum na data, o "Dia da Mentira" costuma render diversas brincadeiras entre as pessoas. Os indicativos da ferramenta mostram que o termo "teste de gravidez" foi a pegadinha escolhida para "enganar" namorados, maridos, familiares e amigos.

Nas pesquisas para o termo "teste de gravidez", é possível notar a relação com a data conhecida por mentiras (veja abaixo as buscas relacionadas).

Pesquisas relacionadas para "teste de gravidez":

teste de gravidez trolagem; teste de gravidez primeiro de abril; primeiro de abril; imagens teste de gravidez positivo; foto teste de gravidez positivo real.

Como surgiu o Dia da Mentira

A origem desta "celebração", porém, não tem comprovação. A versão mais aceita é de que essa história começou na França, por conta de uma mudança de calendário que alterou o dia do Ano Novo.