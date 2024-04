Confira as defesas das sisters emparedados no 16º Paredão do BBB 24

Alane, Beatriz e Giovana Pitel estão emparedadas na 16ª berlinda do BBB 24 (Globo), formada na Semana Turbo da reta final da edição. Confira os motivos de cada uma para fica no jogo.

O que aconteceu

A nova líder Giovanna indicou Beatriz direto ao Paredão. Alane foi emparedada de forma direta após pegar o castigo como consequência após ter feito o pior tempo na Prova do Líder. Na votação da casa, Pitel se deu mal, levando 5 votos.

Alane: "Eu tô aqui pela 6a vez no Paredão. Eu tô jogando aqui com meu coração. Meu coração é meu guia, tanto lá fora quanto aqui dentro. Conto muito com vocês"

Beatriz: "Acabei de quase desmaiar. Obrigada por me deixar ficar nesse Paredão, eu sinto a presença de vocês, eu sinto. Você que se identifica comigo, eu sou louquinha, me jogo, é meu posicionamento".

Pitel: "Quanto tempo! Mas essa hora ia chegar pra todo mundo. A essa altura do campeonato vocês já me conhecem, sabem meus erros e meus acertos. Espero que meus acertos estejam se sobressaindo. Viver isso aqui é uma alegria, uma alegria que eu quero continuar vivendo.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 16º Paredão? Resultado parcial Total de 180896 votos 7,25% Alane 5,42% Beatriz 87,33% Pitel Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 180896 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

