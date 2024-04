Chico Pinheiro revela se sua fala em defesa de Lula motivou saída da Globo

Chico Pinheiro, 70, negou que o áudio vazado em que exaltava e defendia o então ex-presidente Lula (PT), na época da prisão do petista em 2018, tenha motivado ou influenciado sua demissão da Globo, em 2022.

O que aconteceu

Pinheiro rechaçou que o áudio tenha pesado para sua saída do canal. Durante entrevista ao podcast Futeboteco, ele foi questionado se houve alguma relação entre os fatos, mas disse acreditar que não e explicou que o então chefe de jornalismo da Globo, Ali Kamel, foi compreensivo.

O jornalista explicou que o áudio em que defendia Lula logo após sua prisão, em 2018, foi enviado em um grupo privado no WhatsApp, mas que alguém vazou. "Aquilo foi o seguinte: eu estava na [bancada do] Jornal Nacional e narrei a prisão do presidente Lula. Narrei aquilo com toda a seriedade jornalística, sem aplaudir, nem lamuriar. Eu sou repórter, estou diante do fato, o fato é soberano, eu vou narrar esse fato, e os comentaristas que comentem se é justo ou não. Eu vou mostrar o que está acontecendo aquilo. Foi o que eu fiz", iniciou.

Eu estou em um grupo com muitos artistas, intelectuais, gente de esquerda, progressista, [que estavam] choramingando [pela prisão do petista]. Fui ouvindo aquilo e eu falei 'vamos parar com isso, deixar de bobagem, todos os políticos relevantes do planeta, todos passaram pela experiência da prisão, o Lula é maior que isso' [...] Foi essa conversa só [que] mandei no grupo e esse negócio sai [vaza nas redes].

Chico Pinheiro sobre áudio pró-Lula

Chico contou que, no dia seguinte, ao chegar na Globo, foi convocado para uma reunião e pensou que fosse ser demitido. "No dia seguinte, chego às 5h para fazer o Bom Dia Brasil na Globo, estava um clima estranhíssimo, todo mundo 'o que você fez?'. Estava aquele reboliço, a direção me chamou para conversar, pensei que iriam me desligar, fui preparado para ouvir isso, o Ali é um sujeito muito reservado, discreto, ele [falou] 'quero te manifestar minha solidariedade porque você foi certamente vítima de uma grande sacanagem'".

Pinheiro também disse que o áudio foi vazado não com o intuito de "queimá-lo", mas porque acharam sua fala "bonita". O jornalista ressaltou que se soubesse que vazaria não gravaria o conteúdo por não ser "compatível com o trabalho de âncora" que tinha na época. "Não faria aquele discurso de jeito nenhum, sabendo que [seria exposto]. É incompatível com o papel do âncora", completou.