Chicão aparece de cropped em 'Família É Tudo' e fãs reagem: 'Tesão'

No capítulo de segunda (01), da novela das 7 "Família É Tudo" (Globo), Chicão (Gabriel Godoy) apareceu em cena vestindo um cropped.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em uma sequência de mais de 5 minutos, o irmão de Guto (Daniel Rangel) e Andrômeda (Ramille) flertaram enquanto estavam sozinhos no casarão. "Andrômeda e Chicão exalando tesão", escreveu uma usuária do X (antigo Twitter).

Chicão ficou sem camisa enquanto fazia uma massagem na irmã de Electra (Juliana Paiva), que estava fingindo uma lesão. "Chicão e Andrômeda os maiores dessa novela mesmo juro a quimica exalando nesse joguinho de gato e rato entre eles", disse um fã da novela.

Quando Plutão (Isacque Lopes) chegou no local, Chicão se vestiu rápido e acabou colocando um cropped. "Chicão moderno de cropped", brincou uma internauta.

Por causa da cena, o nome do personagem ficou entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter). "Andrômeda secando Chicão pelo olhar. E pode colocar mais cenas do Gabriel Godoy suculento do jeito que o povo gosta", pediu um usuário da rede social. "Petição para um capítulo inteiro envolvendo apenas Chicão e Andrômeda", disse um segundo.

petição para um capítulo inteiro envolvendo apenas chicão e andrômeda #FamíliaÉTudo pic.twitter.com/2ATocHgabG -- maria. (@tuitslaura) April 1, 2024

Quando foi as novelas das 7 voltaram a sexualizar homens??? Podem continuar gente kkkk #familiaetudo pic.twitter.com/EJZqKcM9vQ -- Rey (@melodotabaco) April 1, 2024

A Andrômeda pedindo para que o Chicão tire a camisa nesta energia:#FamíliaÉTudo pic.twitter.com/qxosFTTMwl -- Luccas Oliveiraa123 (@LuccasO156) April 1, 2024

Andrômeda secando Chicão pelo olhar. E pode colocar mais cenas do Gabriel Godoy suculento do jeito que o povo gosta #FamíliaÉTudo pic.twitter.com/6jsQexNnpd -- Tiago Dias Brandwain de Vielmond (@dia_tiago) April 1, 2024

chicão e andromeda os maiores dessa novela mesmo juro a quimica exalando nesse joguinho de gato e rato entre eles #familiaétudo pic.twitter.com/THCdopIayr -- yas (@comentayas) April 1, 2024