Cheias de Charme: veja o resumo dos próximos capítulos da novela (1 a 6/4)

No ar na TV Globo na faixa da "Edição Especial", a novela "Cheias de Charme" conta a história das domésticas Penha (Taís Araujo), Cida (Isabelle Drummond) e Rosário (Leandra Leal). As três fazem amizade e realizam o sonho de se tornarem grandes estrelas pop. Confira abaixo os resumos dos capítulos desta semana.

Segunda-feira, 1 de abril

Chayene cobra fidelidade de Rosário e diz que não a levará a show. Lygia alerta Penha que ganhar de Chayene não será fácil. Humberto diz a Chayene que sua estratégia será caluniar Penha e deixar a cliente como vítima da história. Humberto contrata detetive para seguir Penha. Chayene ensaia e Rosário diz que Joelma leva personal "dietista" para todos os shows, tentando convencê-la de levá-la ao show. Cida e Conrado nadam e Isadora chega, perguntando o que ela está fazendo na piscina. Laércio diz a Rosário que Chayene decidiu levá-la na viagem a Macaé. Inácio não gosta da viagem de Rosário. Cida vê Rodinei com Brunessa. Chayene passa creme no rosto acima da quantidade recomendada. Isadora descobre que família do Conrado é rica.

Terça-feira, 2 de abril

Penha briga com Sandro por condução do caso do puxadinho e ele conta que pagou dívida com camisa autografada do Vasco. Socorro invade estúdio de Kleiton e queima equipamentos. Rosário descobre que não pode levar CD novo à viagem e leva antigo. Chayene percebe machucados em seu rosto. Penha descobre que Sandro falsificou camisa para dar ao agiota e o expulsa de casa. Isadora observa Conrado andando a cavalo e o elogia. Sidney vê Inácio de mau humor e o aconselha a ir atrás de Rosário. Chayene decide ir de rosto coberto para o show. Conrado demonstra interesse em Isadora, e Máslova o repreende. Rosário descobre que Fabian está na praia. Isadora observa, enciumada, Cida com Conrado.

Quarta-feira, 3 de abril

Máslova e Sônia reforçam apoio a união de Cida e Conrado. Rosário leva CD para Fabian, que se decepciona por pensar que iria beijá-la; Laércio os observa. Chayene descobre que Rosário se aproximou de Fabian. Agiota diz a Penha que descobriu ser falsa a camisa dada a ele por Sandro. Fabian vai ao quarto de Rosário e diz que ouviu o CD dela. Rosário canta para Fabian e sai para entregar comida antes de ele dizer o que achou. Penha pensa em soluções para pagar agiota. Ernani orienta Cida a sair com Conrado e ela fica reflexiva. Inácio é perseguido por homens misteriosos. Isadora e Conrado se aproximam em boate e Brunessa flagra os dois juntos. Isadora estranha bolsa de Brunessa. Fabian e Rosário cantam juntos. Inácio chega ao hospital e visita Romana, que teme que ele seja visto por grupo misterioso. Isadora sonha acordada com Conrado. Homem desmaia Inácio em elevador de hospital.

Quinta-feira, 4 de abril

Inácio é sequestrado. Penha conta a Lygia tudo sobre a dívida com agiota. Ela liga para amigo delegado. Agiota encurrala Sandro, mas é preso por policiais antes de cobrar dívida. Sandro conta para Penha e ela explica o que fez. Isadora descobre que Cida pegou sua bolsa de modelo único. Chayene ameaça não fazer show, mas Tom cancela de antemão e a tira do casting. Inácio acorda no cativeiro e discute com sequestrador. Isadora briga com Cida. Laércio alerta Chayene que rompimento com Tom é prejudicial e ela coloca Rosário para espionar conversa do empresário com Fabian. O cantor diz que tem ideia surpresa para salvar o show e Rosário escuta atrás da porta, animada. Cida conta a Rodinei sobre chantagem de Brunessa. Rodinei leva Cida para recuperar pertences com Brunessa. Inácio consegue se soltar, bate nos sequestradores e é flagrado tentando fugir de carro.

Sexta-feira, 5 de abril

Inácio foge do cativeiro sob tiroteio. Isadora, falsa, pede perdão a Cida por briga. Conrado conhece escritório e mente para Ernani que tem propostas. Lygia avalia emprestar dinheiro a Penha para quitar dívida de cartão de crédito. Humberto pede para unir forçar com Lygia contra Conrado no escritório. Isadora vê fotos de Conrado e pede a uma amiga contatos de todos os amigos dele. Fabian convida Rosário para assistir ao show do palco e ela se empolga. Inácio volta ao bufê e conta que sofreu acidente de moto. Lygia empresta dinheiro para Penha. Isadora escreve mensagem secreta revelando romance de Conrado e Cida. Conrado e amigos recebem mensagem e foto de Cida como empregada. Conrado questiona Cida, que confessa ser empregada; eles terminam. Isadora a consola, sem contar que foi ela quem mandou a foto. Calypso chama Fabian para show e Chayene invade o palco. Penha aconselha Cida a não mentir sobre quem é. Elano sonha com Cida. Inácio ouve Rosário falar de Fabian.

Sábado, 6 de abril

Inácio e Rosário terminam. Cida volta para a mansão e Valda avisa que patrões querem conversar. Conrado chega em casa e conta que Cida era empregada; Isadora vai até a casa dele. Sônia e Ernani tentam convencer Cida a procurar Conrado. Isadora tenta manipular Conrado sobre atitudes de Cida e pede para ele não guardar mágoa da família. Isadora conta para Sônia que está interessada em Conrado e pede ajuda da mãe. Sônia libera Valda para visitar a irmã, como parte do plano de manter Cida e Conrado afastados. Chayene agradece a Rosário e diz que dará jantar para para anunciar casamento com Fabian. Isadora e Conrado conversam, e ela tenta se aproximar ainda mais dele. Rosário chega para gravar, e Socorro a tranca no apartamento de Kleiton.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas.