CCXP24 divulga preços dos ingressos; entradas custam até R$ 2,3 mil

A CCXP24 divulgou hoje os preços do primeiro lote de ingressos e anunciou uma nova credencial, a Epic Pass, que dá acesso a áreas e experiências exclusivas do evento.

Os ingressos do primeiro lote custam o mesmo valor da edição de 2023. As entradas começarão a ser vendidas no dia 9 de abril, às 12h, através da bilheteria digital Mundo Ticket.

Há três tipos de credencial: diária, 4 dias e Epic Pass. As credenciais diárias e para os quatro dias de evento dão acesso às atividades, auditórios, painéis, participação de artistas e outras atrações da CCXP24, sujeitas a lotação, sem garantia de entrada ou participação.

A Epic Pass oferece foto ou autógrafo com um artista convidado e outros benefícios. Além de entrada para os quatro dias de evento, a Epic Pass dá acesso à "spoiler night", uma visita a CCXP antes da abertura oficial com um acompanhante, um kit com "itens especiais", fila preferencial, banheiros e pontos de hidratação exclusivos, acesso ao pavilhão uma hora antes da abertura, 10% de desconto em produtos da CCXP Store e direito à pré-venda da CCXP25 para comprar até quatro ingressos.

O evento também continua oferecendo a opção de ingresso social para as credenciais diárias e para 4 dias. Com uma doação de R$ 10, o preço do ingresso pode ser reduzido de 37% a 43% em relação à inteira. O valor arrecadado será direcionado para a ONG Amigos do Bem.

Confira os preços do primeiro lote:

Quinta-feira (05/12): meia-entrada por R$ 160, entrada social por R$ 210 e inteira por R$ 320.

Sexta-feira (06/12): meia-entrada por R$ 180, social por R$ 230 e inteira por R$ 360.

Sábado (07/12) e domingo (08/12): meia-entrada por R$ 240, social por R$ 290 e inteira por R$ 480.

4 dias: meia-entrada por R$ 740, social por R$ 890 e inteira por R$ 1.480.

Epic Pass: inteira por R$ 2.300.

A CCXP24 acontece de 5 a 8 de dezembro na São Paulo Expo, em São Paulo.