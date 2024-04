Beatriz leva chamada de Tadeu no BBB 24 por top com casca de laranja

Antes do início do Sincerão no BBB 24 (Globo), Tadeu aproveitou o programa ao vivo para chamar a atenção de Beatriz por conta de um top com casca de laranja que ela fez.

O que aconteceu

Na tarde desta segunda-feira (1º), Beatriz usou cascas de laranja para montar um top. Ela usou a peça durante o dia em uma dinâmica cultural que os brothers criaram.

Beatriz resolveu usar a peça para o programa ao vivo. Tadeu resolveu falar sobre os perigos de usar uma fruta cítrica em contato com a pele. Segundo o apresentador, as recomendações foram feitas por um dermatologista consultado pela produção.

Tadeu disse que sabia que ela havia feito a peça com carinho, mas a laranja pode causar irritação na pele. "Até uma queimadura, quando se combina com o sol". Ele recomendou que ela lave bem a pele, e guarde a peça de recordação.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 16º Paredão? Resultado parcial Total de 559632 votos 12,55% Alane 6,63% Beatriz 80,82% Pitel Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 559632 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

