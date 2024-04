Troca de críticas e elogios: veja como foi o Sincerão no BBB 24

Os brothers participaram da tradicional dinâmica do Sincerão nesta segunda-feira (1º) no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Eles tinham que escolher uma pessoa para elogiar e outra para criticar. A pessoa pode ser escolhida apenas uma vez, seja para os elogios ou para as críticas. Alane, Beatriz e Pitel, as empedradas da semana, participaram junto com Giovanna, a líder.

Quem começou foi Alane. Ela escolheu elogiar Beatriz, sua aliada no jogo, e criticar Pitel. Para a adversária, ela disse que não está próxima dela no programa e, por isso, não tem como saber o que ela fala e nem seus erros. " Eu sou uma pessoa que erro bastante com vacilômetro, e eu assumo isso, mas, quando vejo a Pitel falando de mim no Sincerão, ela usa palavras como 'ela segue escondendo um copo', 'ela segue errando' e dizendo que eu vivo falando que foi sem querer".

Beatriz devolveu o elogio para Alane, e criticou Giovanna. A líder da semana foi quem lhe indicou para o Paredão. Ela se referiu à adversária como planta.

Pitel saiu em defesa de Lucas Henrique, e seu alvo de críticas foi Davi. Ela justificou a escolha por já ter falado para os outros brothers o que queria. "Para mim, ele se mostrou hoje contraditório. Durante uma conversa que a gente teve na piscina, um dos grandes posicionamentos dele falar na casa é o quanto ele se posiciona e o quanto ele não guarda nada para falar nos Sincerões".

Giovanna defendeu MC Bin Laden, e devolveu as críticas para Beatriz. Ela chegou a ser interrompida pela emparedada, que recebeu uma advertência de Tadeu. "Eu realmente não me incomodo se você me acha uma planta porque eu sei do meu jogo e sei o quanto me movimentei para isso".

Lucas Henrique também participou da dinâmica após ter sido sorteado. Ele saiu em defesa de Pitel, e criticou Alane.

