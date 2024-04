BBB 24: Lucas desabafa sobre Pitel no Paredão: 'Nossa maior força'

Giovanna Pitel desabafou com Lucas após ser indicada ao 16 Paredão do BBB 24 (Globo). A sister disputa a permanência na casa com Alane e Beatriz.

O que aconteceu

Pitel desabafou com Lucas sobre a formação da berlinda com Alane e Beatriz. Lucas lamentou as circunstâncias do Paredão.

Lucas: "Não queria que você estivesse no Paredão, Pitel. Eu achei que eles iam no Bin pra poder usar a coisa de segunda-feira"

Pitel: "Às vezes, eu acho que vocês colocavam expectativa demais sobre como vocês me viam. Foi o que você disse: 'Ah, se você for eliminada...'

Lucas: "Você pode usar a palavra 'expectativa', acho que é isso, Pitel. Todos nós vemos você como nossa maior força"

Pitel: "E eu estar lá e com muita chance de sair faz com que vocês pensem que podem perder a força"

Lucas: "É como se a gente perdesse o chão"

Pitel: "Só que eu não sou o chão de vocês"

