Coincidência? Eliminação de Fernanda é comparada às saídas de Prior e Sarah

Fernanda foi eliminada no décimo quinto Paredão do BBB 24 (Globo), neste domingo (31). A saída da "loba" rendeu comparações com Felipe Prior e Sarah Andrade.

O que aconteceu

A confeiteira deixou o programa no mesmo dia que Felipe Prior e Sarah Andrade em suas edições. Enquanto o brother saiu no 10º Paredão do BBB 20, a sister foi eliminada no 8º Paredão do BBB 21. Todos foram eliminados no dia 31 de março.

Assim como Prior, Fernanda se posicionou contra as Fadas. Na edição de Prior, ele era rival das "Fadas Sensatas", já nesta temporada, Fernanda entrou em embates contra o grupo formado no Quarto Fadas.

Sarah Andrade também tem uma coincidência envolvendo fadas. A empresária foi uma das favoritas do BBB 21 e foi chamada de "espiã" e "fada sensata" por seus posicionamentos contra Nego Di e Karol Conká.

