BBB 24: "Ela nem me vê!" reclama sister sobre Ivete Sangalo

Nesta segunda-feira (1), no Quarto Fadas do BBB 24 (Globo), Alane voltou a reclamar com os amigos sobre Ivete Sangalo ter errado o nome da sister.

O que aconteceu

No dia 22 de março quem comandou a festa no BBB 24 foi a cantora Ivete Sangalo, a estrela foi assunto nas redes sociais por ter interagido com todos os participantes do jogo.

Apesar de ter proporcionado muitos momentos especiais para os brothers, a cantora trocou o nome de Alane por Alana e isso ficou na cabeça da bailarina.

Hoje (1), mais de uma semana depois da passagem de Ivete pela casa do BBB 24, Alane voltou a reclamar com os seus aliados sobre a troca de nomes.

"A Ivete Sangalo me chamou de Alana! Você entende meu sofrimento? Ou seja, ela nem me vê!", desabafou a bailaria.

