Dummies invadem casa do BBB e espantam Davi: 'Será que é pegadinha?'

Nesta segunda-feira (1), dois dummies invadiram a casa do BBB 24 (Globo), interditaram as cozinhas e surpreenderam Davi.

O que aconteceu

Os dummies entraram pelo jardim e isolaram as cozinhas do VIP e da Xepa. Davi estava cozinhando no momento e teve de sair do ambiente.

Assustado, o participante chamou Isabelle para ver o que tinha acontecido. Ela especulou que os brothers estavam no "Tá com Nada" de novo.

Davi ficou pensativo: "Fecharam o armário, a porta, estava fazendo um rango... Tomei um susto, achei que tinha acontecido alguma coisa. Do nada, eles entraram pela porta, me mandaram sair". Em seguida, sugeriu: "Será que é pegadinha de primeiro de abril? Ah, estão fazendo isso de primeiro de abril".

A sister concordou com o aliado e o chamou de esperto. Ela afirmou que poderia ser isso ou realmente o "Tá com Nada".

O primeiro de abril é conhecido como o Dia da Mentira. Na celebração, é comum que as pessoas preguem peças e pegadinhas, espalhem boatos e contem mentiras.

Por volta das 11h, os brothers souberam o motivo para a interdição das cozinhas. A Líder Giovanna anunciou que eles comeriam lanches em uma ação patrocinada.

