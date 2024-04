Davi diz que rival finge ser 'bonzinho' e alfineta: 'Dupla personalidade'

Davi criticou Lucas Henrique no Quarto Fadas do BBB 24 (Globo). O motorista de aplicativo sugeriu que o rival se "finge de bonzinho" e afirmou que ele tem "dupla personalidade".

O que aconteceu

O baiano questionou a aproximação de Buda: "O Lucas está vindo muito para cá, sabe? Está falando com a gente, querendo ser bonzinho também, está com medo de ir para o Paredão, mas a hora dele vai chegar. Uma pessoa que tem dupla personalidade dentro da casa, ele tem dupla personalidade...".

Ele ainda apontou a mudança de postura do adversário no jogo: "Com o colar, com ele sendo Líder, vai virar um leão. Não vai falar com ninguém. Quando ele está ganhando as coisas dentro da casa, ele fica um bicho, se transforma. Agora, quando ele está sem o colar, não ganha nada, fica todo mansinho, quietinho, vem conversar. Ele acha que está me enganando. Inconveniente. Ele fica olhando para a gente para querer escutar conversa".

