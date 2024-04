Alane chora com Paredão e aliado a consola: 'Vão passar por essa'

Alane caiu no choro por estar no 16º Paredão do BBB 24 (Globo) e foi consolada por seus aliados do grupo Fadas.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A sister desabou com medo da berlinda. Ela enfrenta Beatriz e Pitel, e uma delas deixará a competição na terça-feira (2).

Matteus a consolou: "A gente está contigo, mulher. Vai dar tudo certo. Você é uma guria forte com uma história linda. [...] Vocês vão passar por essa, mais uma batalha. Não te isola".

Isabelle e Beatriz também abraçaram a bailarina. Mais tarde, Beatriz também chorou e lamentou estar novamente no Paredão.

Davi aconselhou as duas emparedadas e pediu para elas pararem de chorar: "Bota a cabeça no lugar, levanta a cabeça, você (Alane) falou o quê 'te mete, te joga' então te mete e te joga, vai te jogar na piscina, vai brincar, vai espairecer a cabeça, esquece o Paredão. Todo mundo vai passar por esse momento, mas, nesse momento, vocês precisam se mostrar fortes, porque vocês duas são fortes".

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 16º Paredão? Resultado parcial Total de 233839 votos 7,43% Alane 5,43% Beatriz 87,14% Pitel Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 233839 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash