Após quase 50 anos, Christiane Torloni encerra contrato com a Globo

Christiane Torloni, 67, anunciou na tarde de segunda-feira (1º), através de sua conta no Instagram, que encerrou seu contrato de exclusividade com a TV Globo.

O que aconteceu

Com um vídeo de sua participação no domingo (31) no programa The Masked Singer Brasil, onde cantou através de uma personagem virtual, a atriz anunciou sua saída da Globo. "E com esse momento divertidíssimo encerro, com chave de ouro, minha parceria com a TV Globo, que nos anos 1970 era chamada de Vênus Platinada!", iniciou assim seu texto de despedida.

Torloni relembrou que "Gina", novela na qual viveu sua 1ª protagonista, chega em breve ao Globoplay através do Projeto Fragmentos. "Eu tenho orgulho de ter vivido a Golden Era de uma empresa que contou com os melhores de sua época! Vale a pena conferir Fragmentos, do Globoplay, com imagens de 'Gina' (1978), minha primeira protagonista!", disse.

Ela encerra agradecendo por todos esses anos de trabalho na emissora. "Sou grata a todos que contribuíram e que continuam torcendo por mim! Aprendi que minha Arte, mais do que entretenimento, é Consolo e Esperança para muitos que vivem sós, hospitalizados ou em asilos para idosos. Minha vocação é meu Norte! Sigamos", diz.

Christiane estreou na Globo em 1975, em um episódio do "Caso Especial", intitulado "Indulto de Natal". Sua estreia nas novelas aconteceu no ano seguinte, em 1976, em "Duas Vidas". Antes disso, a famosa havia participado do programa infantil Teatrinho Trol, na TV Tupi.