Após noite de sexo sem proteção, Olavo atende a pedido de Taís

Do UOL, em São Paulo

No capítulo de 'Paraíso Tropical' desta segunda-feira (1), Taís e Olavo protagonizam cenas em clima de sedução e troca de interesses. Eles transam e Olavo devolve os documentos de Paula.

Fernanda provoca Camila. Nely encontra Joana na rua e fica arrasada com a rejeição da filha. Fernanda puxa assunto com Matheus sobre o namoro dele com Camila, mas ele corta a conversa. Olavo e Bebel passeiam de barco. Ela destrói o colar de Urbano para provar seu amor por Olavo.

Bebel acredita que seja o colar falso. Com a ajuda de Mercedes, Lúcia e Daniel conseguem entrar na clínica. Enquanto foge, Daniel é surpreendido e coloca fogo na clínica. Ele salva um dos funcionários. Fernanda provoca Camila perguntando se ela se casou virgem. Fred chega e vê a briga. Ele fica desconfiado.

Ana Luisa oferece a sua suíte para Daniel ficar. Lúcia conta para Ana sobre Taís. Fred pede para Camila ter paciência com Fernanda. Paula sugere que Mercedes ligue para Olavo dizendo que ela morreu no incêndio. Lucia descobre que não está grávida.

Fred desabafa dizendo que perdeu dinheiro nas ações e está com medo de Heitor perder o restaurante.· Taís chega ao hotel e Ana Luisa a confunde com Paula.