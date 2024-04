Anfitriã do Met Gala 2024, Zendaya tem história longa com a moda

Um dos eventos mais aguardados do ano, o Met Gala terá Zendaya como uma de suas anfitriãs em 2024. Juntamente com a editora-chefe da Vogue, Anna Wintour, que está à frente da festa desde 1995, a atriz e outras celebridades vão comandar a noite que mistura moda com baile beneficente.

Realizado para arrecadar fundos para o Costume Institute, que é o departamento de moda do Metropolitan Museum of Art, em Nova York, o evento acontece na sede do museu no dia 6 de maio e terá o tema "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" (em tradução livre, "Belas Adormecidas: o despertar da Moda").

A escolha de Zendaya para o time de anfitriões, que inclui Jennifer Lopez, Bad Bunner e Chris Hemsworth, não é por acaso. Tendo despontado nas séries juvenis do Disney Channel e alcançado o estrelato pela atuação na série "Euphoria", da HBO, e em filmes como "Duna" e "Homem-Aranha", a artista é entusiasta do mundo fashion.

Imagem: Reprodução / X

Cheia de estilo, versátil, referência entre a geração Z, com looks que roubam a cena por aí e parceira de marcas renomadas. Nossa reuniu alguns momentos da trajetória fashion de Zendaya que ajudam a entender sua relação com a moda e a posição de destaque no Met Gala deste ano.

Zendaya estilista

Imagem: Kevin Mazur/Getty Images for Daya by Zendaya

Sim, a musa de "Euphoria" já botou seu lado criativo para jogo. Em 2016, aos 20 anos, ela lançou sua própria linha de roupas, a "Daya by Zendaya", com uma proposta acentuada de diversidade.

Buscando alcançar diferentes tipos de corpos, a coleção-cápsula trazia tamanhos que iam do 34 ao 50, entre calças, tops, macacões, jaquetas e vestidos.

Zendaya atuou como estilista junto à Tommy Hilfiger. Desfile em Paris, março 2019 Imagem: Ian Gavan/Getty Images For Tommy Hilfinger

Em 2019, foi a vez de Zendaya atuar como estilista junto à Tommy Hilfiger. Numa collab com a grife americana, a atriz desenvolveu duas coleções especiais inspiradas na década de 1970: uma de Primavera-Verão e outra de Outono-Inverno. Na época, ela chegou a afirmar que o que tinha criado era uma homenagem às mulheres da sua família.

Desfile da parceria entre Tommy Hilfiger e Zendaya Imagem: Divulgação

Desfile da parceria entre Tommy Hilfiger e Zendaya Imagem: Divulgação

A primeira coleção foi apresentada na Semana de Moda de Paris, com uma explosão de cores vibrantes, listras, pantalonas, tecidos brilhantes e couro sintético. A segunda pôde ser conhecida na Semana de Moda de Nova York, com uma paleta mais sóbria, estampas xadrez, poás e alfaiataria.

Protagonista dos red carpets

Imagem: Getty Images

Imagem: Chris Pizzello/Getty Images

Da inspiração em Joana D'Arc, no Met Gala 2018, onde usou vestido da Versace com detalhes que simulavam uma armadura, ao visual robótico com transparências da Mugler, exibido em fevereiro deste ano na première do filme "Duna: parte 2" em Londres, os looks de Zendaya em tapete vermelho são um verdadeiro acontecimento.

Imagem: Getty Images

Em eventos do tipo, ela sempre movimenta a imprensa e quebra a internet com seus looks. Nos últimos anos, além dos já citados, a atriz deu o que falar com o longo amarelo da Valentino no Oscar em 2021, o vestido de couro com látex da Balmain no Festival de Veneza do mesmo ano e o verde assimétrico de Vera Wang no Grammy 2019.

Imagem: AFP

Hoje queridinha das grifes, a realidade, no entanto, nem sempre foi assim. Em entrevista ao "The Hollywood Reporter" em 2021, o stylist de Zendaya, Law Roach, declarou que grandes marcas não queriam vesti-la no início de sua carreira, quando ainda era muito associada ao universo teen. Reviravolta que fala, né?

Ícone fashion

Imagem: Caitlin Ochs/Reuters

Com tantos looks deslumbrantes, não é de se admirar que Zendaya tenha recebido em 2021 nos Estados Unidos o título de ícone fashion do ano pelo "CFDA Awards". Realizada pelo Conselho de Estilistas norte-americanos, a premiação é tipo o "Oscar da Moda" e reconhece anualmente os destaques do segmento.

Em outras edições, astros como Lenny Kravitz, Jennifer Lopez, Beyoncé, Pharrell Williams e Rihanna também tiveram esse reconhecimento. Ao anunciar a escolha de Zendaya em 2021, o CFDA destacou o seu estilo e exuberância nos tapetes vermelhos.

Capa de revistas e garota-propaganda

Imagem: Reprodução

Imagem: Reprodução

Não é só com aparições em tapetes vermelhos que a imagem fashion de Zendaya foi construída ao longo dos anos. A artista já foi capa de publicações de moda como a Vogue, tanto na edição americana quanto nas de outros países, Elle, Marie Claire, In Style, Glamour e L'Officiel.

Imagem: Reprodução Instagram

Além disso, estrelou campanhas de diferentes grifes como Valentino, Louis Vuitton e Bulgari. Das duas últimas, inclusive, atualmente, ela é embaixadora global, promovendo seus produtos em eventos e nas redes sociais.

Muitos dos seus looks em tapete vermelho, por exemplo, como o da festa de lançamento de "Duna: parte 2" em Londres, são arrematados com colares de safiras e diamantes da grife de joias para aumentar ainda mais o burburinho em torno das suas produções.