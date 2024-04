Anderson Leonardo faz pedido comovente aos membros do Molejo

Anderson Leonardo, 52, vocalista do grupo Molejo, fez um pedido especial aos amigos da banda. Ele está internado em estado grave em tratamento contra um câncer inguinal raro.

O que aconteceu

De acordo com Andrezinho, outro integrante do grupo, Anderson apresentou melhora nesta semana. "Ele acordou e cantou. Em um momento de lucidez, ele quis tocar. Falou: 'Pega meu cavaco'", disse em entrevista à jornalista Paloma Poeta, do Domingo Espetacular (Record).

O cantor trata o câncer desde 2022 e foi hospitalizado 24 de março deste ano. "O Anderson foi internado inconsciente, foi para a sala vermelha, no Hospital Unimed-Rio. A família foi chamada para passar o quadro dele. Eles se reuniram com a junta oncológica, que explicou que o quadro era grave. Foi uma conversa séria, porque ele realmente não conseguia verbalizar e conversar. Mas foi melhorando. E está em um quarto do hospital", explicou Andreia Assis, assessora de imprensa do sambista, em entrevista para Quem.

Os integrantes do Molejo visitaram Anderson na última quarta-feira (27) no Hospital Unimed-Rio, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro: "Ele teve uma melhora, ele se manteve acordado por mais tempo. Conversou com os meninos do grupo".