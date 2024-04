Ex-BBB Fernanda Bande se emociona ao ver filho em tratamento: 'Tá enorme'

Fora da casa do BBB 24 (Globo), Fernanda publicou um vídeo assistindo ao filho fazendo tratamento de psicomotricidade.

O que aconteceu

Fernanda, que foi Eliminada ontem do BBB 24, está com a agenda cheia e com muitas novidades para assimilar, uma delas é o tratamento de seu filho, Marcelo.

Marcelo é uma criança autista, e durante a passagem da confeiteira no programa ela relatou várias vezes a dificuldade que tinha de oferecer um tratamento adequado para ele.

Mas assim que deixou o programa essa foi uma das surpresas que Fernanda se deparou, Marcelo conseguiu começar o tratamento enquanto ela ainda estava participando do jogo.

Hoje (1), a ex-sister publicou um vídeo emocionada ao ver o menino fazendo tratamento e se surpreende com o tamanho dele.

"Ele tá enorme", disse Fernanda.

"Gravamos para vocês a reação da Nanda ao ver imagens do Marcelo durante o tratamento de psicomotricidade. Como todos sabem, o maior objetivo dela era proporcionar o melhor para os filhos e já está colhendo todos esses frutos", escreveu a equipe da ex-BBB na legenda do vídeo.

