Zeca Pagodinho distribui ovos de Páscoa para crianças no Rio de Janeiro

O sambista Zeca Pagodinho celebrou a Páscoa distribuindo ovos de chocolate para crianças em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O cantor manteve a tradição que segue há anos.

"Vamos começar nossa brincadeira de Páscoa, vambora [sic]! Vou tocar o sino aqui para as crianças virem", fala Zeca no início da ação.

Fazendo fila. Nas fotos e vídeos compartilhadas por Zeca Pagodinho, o cantor toca um sino para começar a entrega e as crianças fazem uma fila, ao longo da qual ele vai entregando os ovos de Páscoa, um para cada criança.

Picape cheia. Nas redes, o pagodeiro mostrou sua picape, cheia de caixas de ovos de chocolate. Zeca estava acompanhado de alguns amigos que também auxiliaram na entrega dos presentes para as crianças.

"Feliz Páscoa, família do samba!", escreveu Zeca Pagodinho no seu perfil no Twitter, complementando, no Instagram: "Domingo de Páscoa em Xerém! Que o amor ao próximo seja o guia de nossos corações! Feliz Páscoa!".

Tradição de Páscoa. O cantor de samba faz isso todos os anos, inclusive durante uma chuva forte no ano passado. Zeca Pagodinho é visto, por seus fãs, como exemplo de generosidade.