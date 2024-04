Sandra Annenberg publica foto rara com a mãe: 'A vida inverte o curso'

A jornalista Sandra Annenberg apareceu neste domingo de Páscoa em um momento raro ao lado da mãe, Débora.

O que aconteceu?

Sandra Annenberg presenteou a mãe com chocolate. "Trouxe ovinhos de chocolate branco, o preferido da minha mãe. Quando a vida inverte o curso e passamos a cuidar de quem cuidou da gente? Feliz Páscoa, pessoal!", disse a jornalista.

A mãe de Sandra Annenberg foi diagnosticada com Alzheimer. No último ano, ela comemorou uma evolução em seu quadro. "Minha mãe teve uma melhora expressiva depois da implantação de uma válvula no cérebro. Ela sofre de hidrocefalia e Alzheimer. Com a cirurgia, conseguiu recuperar muito da cognição", disse ela ao Gshow.

A jornalista da Globo é filha de Alexandre Annenberg Neto, engenheiro eletrônico, e Débora Takser, produtora de televisão. Ela tem um irmão mais velho, o político Daniel Annenberg.