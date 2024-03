Rei Charles vai a primeiro compromisso público após diagnóstico de câncer

O rei Charles 3º foi ao primeiro compromisso público desde que foi diagnosticado com câncer, há cerca de dois meses.

O monarca foi à tradicional missa de Páscoa na capela do Castelo de Windson, acompanhado da Rainha Camilla. Ele acenou ao público e cumprimentou algumas pessoas.

Segundo o Daily Mail, o trajeto até a capela foi feito de carro para proteger a saúde fragilizada do rei. No ano passado, o rei Charles chegou à missa acompanhado de Camilla, o príncipe William, Kate Middleton e os três netos.

Rei Charles faz primeira aparição pública desde o diagnóstico de câncer Imagem: Samir Hussein/WireImage

Câncer

O Palácio de Buckingham informou que o rei foi diagnosticado com câncer em fevereiro.

O tipo de câncer não foi revelado e, segundo a BBC, não se trata de um câncer de próstata. A doença foi descoberta durante a internação do rei para um procedimento de correção de próstata aumentada, no final do mês passado. Ele passou por exames e foi diagnosticado com "uma forma de câncer", diz nota divulgada pelo palácio.

O rei começou o tratamento e adiou compromissos públicos por ordem dos médicos. Ele, no entanto, continuou cumprindo seus deveres de monarca, trabalhando em seu escritório e fazendo reuniões particulares, como a tradicional audiência com o primeiro-ministro.

Charles decidiu compartilhar o diagnóstico para evitar especulações. Ele também "espera que isso ajude na compreensão de todos ao redor do mundo que são afetados pelo câncer."

A notícia foi divulgada pelo Palácio após o rei comunicar o diagnóstico ao primeiro-ministro e à família. Segundo o jornal britânico The Telegraph, o rei informou seus filhos, os príncipes William e Harry, e os irmãos, a princesa Anne e os príncipes Andrew e Edward.