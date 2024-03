Rebel Wilson revela que tomou Ozempic após emagrecer 36kg

Rebel Wilson, 44, admitiu ter feito uso de Ozempic para manutenção de peso após ter perdido 36 kg.

O que aconteceu

A atriz contou em entrevista publicada no The Sunday Times que teve uma breve experiência com o medicamento.

Rebel Wilson contou tê-lo tomado para manutenção após seu emagrecimento e que não faz mais uso do medicamento.

A atriz explicou os motivos. "Alguém como eu pode ter um apetite infinito por doces, então acho que essas drogas podem ser boas."

Rebel contou também que sua decisão de emagrecer ocorreu após descobrir que, assim, teria melhores chances de uma fertilização in vitro bem sucedida.

A atriz disse ter encontrado resistência. "Basicamente, ninguém além da minha mãe queria que eu perdesse peso. As pessoas pensaram que eu perderia meu lugar na carreira, interpretando o personagem gordo e engraçado, e queriam que eu continuasse nisso."

Para emagrecer, Rebel começou a fazer longas caminhadas e seguiu uma dieta rica em proteínas e com baixo teor de açúcar, além de estudar sua relação emocional com a comida.

Indicado para tratar diabetes tipo 2 e obesidade, o Ozempic ganhou fama entre pessoas que desejam emagrecer.